Pedro Augusto quer começar 2022 com o pé direito

Numa sequência de resultados negativa na Liga Bwin, Pedro Augusto, médio do Tondela, reconheceu em declarações aos meios do clube, a necessidade de inverter o ciclo atual e arrancar o novo ano da melhor forma."Não estamos numa fase brilhante no campeonato. Todo o grupo está ciente disso. Num campeonato longo passas por fases boas e outras menos boas, mas isso não muda a nossa identidade, a nossa forma de trabalhar, o nosso querer e, pelo nível de exigência que temos, tenho a certeza que vamos ultrapassar esta fase", começou por dizer o jogador que chegou recentemente aos 50 jogos pelos beirões.Em relação ao duelo em atraso com o Moreirense, marcado para domingo, o brasileiro de 26 anos aponta à vitória: "Queremos começar 2022 com o pé direito, frente a um adversário muito difícil, como todos, mas estamos confiantes para conquistar os três pontos. Respeitamos o Moreirense, mas sabemos que precisamos destes pontos e queremos dar a volta a estes últimos resultados".O médio abordou também a sua adaptação ocasional a central, manifestando a vontade de se tornar melhor nessa posição sempre que a equipa precisar. "Jogar a central? Foi uma adaptação. Só tinha jogado a central numa linha de três, mas era o jogador do meio e tinha mais liberdade para sair. Se acontecer em 2022, espero que consiga exibir-me com mais naturalidade na posição".