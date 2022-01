Pedro Augusto testa positivo à Covid-19 e falha jogo com Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tondela joga este sábado, pelas 18 horas, contra o Vizela, em partida da 19.ª jornada da Liga Sabseg, e o médio Pedro Augusto é baixa de última hora para Pako Ayestarán.

Como tem sucedido com outros atletas do plantel beirão nas últimas semanas, o brasileiro testou positivo à Covid-19 e terá agora de cumprir o respetivo período de isolamento. Com esta baixa, Ricardo Alves, defesa central, deverá voltar a ser adaptado a médio defensivo, uma vez que Iker Undabarrena continua lesionado e também em isolamento.

Em sentido inverso, Rafael Barbosa e Khacef terminaram na sexta-feira os seus períodos de isolamento e, apesar de apenas terem participado na sessão de treino ligeiro desta manhã, já poderão ser opção para o jogo de mais logo.