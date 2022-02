Pedro Trigueira e a receção ao Benfica: «Teremos de estar num dia bom»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar do momento menos positivo das águias, o guardião Pedro Trigueira está à espera das tradicionais dificuldades de um jogo contra um grande."Qualquer um dos três grandes é sempre forte e nós teremos de estar num dia muito bom. Mas nada é impossível e acreditamos que vamos conseguir um bom resultado", disse o guarda-redes português, aos meios do clube, antes de pedir o apoio dos adeptos num estádio que se espera com ‘casa cheia’: "Espero que os adeptos voltem em peso. Gostaríamos de ter esse apoio para que tudo se torne mais fácil."Sobre a vitória em Portimão, Trigueira reconhece que "foi um jogo importante" especialmente depois de o Tondela ter estado em desvantagem e antes de uma sequência difícil de jogos: "Conseguir os três pontos foi o melhor desfecho".O Tondela recebe o Benfica na segunda-feira, pelas 19 horas, em jogo da 21ª jornada da Liga Bwin.