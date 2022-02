Pedro Trigueira: «É importante o reconhecimento da nossa posição mesmo nas derrotas»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Trigueira (@pedrotrigueira)

Apesar da derrota do Tondela na visita ao Estoril, o guarda-redes Pedro Trigueira somou várias intervenções de valor que foram adiando o golo da vitória dos canarinhos. A exibição valeu-lhe mesmo a distinção de Homem do Jogo por parte da Liga Portugal, tendo o guardião aproveitado a situação para refletir, nas redes sociais, sobre a avaliação feita aos jogadores da sua posição em caso de derrota."Independentemente de ter sido atribuído a mim o prémio Sport TV queria apenas deixar esta mensagem: Se nós guarda-redes somos tantas vezes os "culpados" de derrotas porque é sempre mais fácil atribuir-nos culpas, também é importante o reconhecimento da nossa posição mesmo que o resultado seja uma derrota", escreveu no Instagram, antes de continuar: "Quem é guarda-redes com certeza entenderá que prémios individuais na nossa posição são muitíssimo importantes porque toda a equipa quer ganhar jogos mas nós sentimos sempre um peso desmedido de proteger aquelas redes, não concordam? Por mais prémios a guarda-redes, por mais reconhecimentos e valor pela nossa posição!"O guardião português, de 34 anos, dedicou ainda o prémio ao seu filho: "O meu filho vibrou cada defesa. Quando sofri o golo da derrota, ele chorou revoltado. Não era justo. Até eu senti isso. Quando me atribuíram este prémio, ele enxugou as lágrimas e sorriu. Ficou feliz. Ele um dia quer ser guarda-redes. Aliás já o é. Já joga e já sente a frustração de ver a bola a entrar. Este prémio é para ti Gonçalo. E que sorte tem a tua equipa em te ter lá por seres um ser humano maravilhoso filho! Que orgulho tenho eu em ti também! Que te motive a nunca desistir de alcançar os teus sonhos!"