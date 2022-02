Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Pedro Trigueira está no topo da Liga Bwin É o 2.º guarda-redes com mais defesas, mas tem menos quatro jogos que o líder do ranking, o pacense André Ferreira





• Foto: Peter Spark/Movephoto