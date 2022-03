Pedro Trigueira: «Uma vitória frente ao Mafra pode ser a chave para uma mudança»

Pedro Trigueira tem sido um dos elementos mais importantes no Tondela na presente temporada e, apesar de as coisas não estarem a correr de feição à equipa no campeonato, o guarda-redes quer dar uma boa resposta no jogo desta quinta-feira com o Mafra, a contar para as meias-finais da Taça de Portugal."Há os nervos normal de todos os jogos, sabemos que é uma partida importante e o nosso objetivo é ganhar. Temos uma equipa forte e competente pela frente, mas vamos dar o nosso máximo, tal como temos feito até agora", começou por referir.Assumindo que há um grande companheirismo dentro do lote de guarda-redes - Niasse tem jogado na Taça -, Trigueira deu ênfase à importância deste jogo para o que falta jogar na temporada: "Os jogadores mais velhos tentam transmitir tranquilidade com responsabilidade. Nem sempre tem sido fácil, quando as coisas não correm bem há sempre desconfiança, mas confiamos uns nos outros. Uma vitória frente ao Mafra pode ser a chave para uma mudança. É isso que esperamos, embora saibamos que na Taça não se pode olhar para o escalões, vão defrontar-se duas equipas competentes".