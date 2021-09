Pior cenário confirmado: Jota rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho

Está confirmado o pior dos cenários para o defesa-central Jota, que tinha saído lesionado do jogo da última segunda-feira, frente ao Estoril, ainda dentro do primeiro quarto de hora do encontro. Os exames à entorse no joelho direito confirmaram uma rotura total do ligamento cruzado anterior.





O jogador, de apenas 21 anos, estava a fazer um arranque de temporada bastante promissor, afirmando-se como uma das escolhas habituais de Pako Ayestarán para o onze do Tondela, e até tinha sido chamado pela primeira vez à Seleção Sub-21, durante a última paragem dos campeonatos.Jota vai enfrentar uma paragem de largos meses, sendo que será muito difícil que volte a competir ainda esta temporada, já que esta é uma lesão grave, com um período de recuperação habitualmente estimado em seis meses, mas que implica ainda uma fase de readaptação ao ritmo competitivo.