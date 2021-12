Plantel do Tondela está de regresso aos treinos após período de isolamento

O plantel do Tondela voltou a juntar-se esta manhã para uma sessão no campo de treinos do João Cardoso, depois de cumprido o período de isolamento decretado pelas autoridades de saúde, na sequência dos casos de Covid-19 registados na equipa.Depois de Pako Ayestarán, Eduardo Quaresma, Salvador Agra, Babacar Niasse, Manu Hernando e Ricardo Alves terem retomado a atividade normal nos últimos dias (sendo que Quaresma não contraiu o vírus, porque não foi sequer para Alvalade com o restante grupo), hoje os restantes jogadores e técnicos regressaram ao trabalho.Não há tempo a perder em Tondela, já que amanhã há novo treino matinal a anteceder a viagem vespertina para Guimarães, onde os beirões vão defrontar o Vitória este sábado.