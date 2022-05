Presidente da SAD do Tondela e a final da Taça: «Há três ou quatro anos era impensável»

A final da Taça de Portugal chega logo após a descida à Liga Sabseg, razão pela qual David Belenguer não esconde haver um misto de sensações nesta semana que pode ser histórica para o Tondela. O presidente da SAD dos beirões lamenta a queda para o segundo escalão, mas prefere colocar as forças no jogo decisivo no Jamor.: "A verdade é que é algo incompreensível, é quase como se uma Selecção Regional de Espanha chegasse à final da Taça. Era algo impensável há três ou quatro anos, quando aqui chegámos, enfim, em toda a história do Tondela. E o Povo ainda não acredita que vamos jogar a final da Taça e a final da Supertaça no final de julho. Para um clube tão do interior e pequeno como este, ter a oportunidade de disputar duas finais nacionais é um momento muito bonito e emocionante.""Quando se joga uma final, é normal que se tenha um adversário difícil. Mas num jogo tudo pode acontecer. Eles têm um dia mau, nós temos um bom, o treinador acerta na hora de planear o jogo e jogadores-chave tanto ofensivamente quanto defensivamente correspondem. Assim é o futebol, por isso é tão bonito... Porque talvez seja um dos únicos desportos em que algo assim pode acontecer.""Quando se decide liderar um projeto como esse, tentamos capturar ideias. Para que venham bons jogadores, é preciso ter boas condições. Com algumas facilidades é possível crescer e melhorar. Em Portugal não é habitual investir na marca, na modernização e profissionalização dos departamentos, mas todos os anos demos mais um passo para termos um clube o mais estruturado possível, que não dependa simplesmente de trazer uma série de jogadores e acertar com todos, mas que, em caso de descida, as bases estejam lançadas para voltar imediatamente."