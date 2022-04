Rafael Barbosa e a permanência: «Com este espírito é possível»

Distinguido como homem do jogo, Rafael Barbosa destacou a forma como o Tondela mostrou vontade de continuar na Liga Bwin. "Quero salientar o trabalho e o espírito da nossa equipa, que foi notório. Estávamos a precisar muito destes três pontos e isto é o reflexo do trabalho que desenvolvemos todas as semanas", assinalou o extremo de 26 anos, realçando: "Queria dedicar este prémio aos meus colegas e à minha família e à minha namorada, face a uma época com muitos baixos e alguns altos."Do lado do Marítimo, o capitão Zainadine mostrou-se resignado com a derrota. "Nem sempre quando se ganha está tudo bem e nem sempre quando se perde está tudo mal. Fizemos algumas coisas positivas, mas agora temos de rever o jogo, para analisar o que fizemos de menos positivo e poder corrigir", disse.