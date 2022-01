Rafael Barbosa e Khacef testam positivo à Covid-19

O azar voltou a bater à porta do Tondela no que à Covid-19 diz respeito. Nesse sentido, Rafael Barbosa e Khacef são os mais recentes infetados no plantel auriverde.A dupla é assim baixa para o jogo deste domingo, frente ao Santa Clara, sendo que, ao que tudo indica, falhará também o encontro com o Vizela, no dia 22 de janeiro. Além destes dois atletas, também João Pedro e Rúben Fonseca estão em isolamento, ao passo que Jota e Undabarrena são baixas devido a lesão.No plano oposto, o adjunto Joshe Viela já não consta na lista que o clube fornece com os elementos afetados pela Covid-19.