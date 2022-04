Rafael Barbosa fechou longo jejum sem marcar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar de ser uma das peças do ataque do Tondela com maior utilização, somando 1.971 minutos espalhados por 29 encontros, Rafael Barbosa fez, na vitória por 3-1 frente ao Marítimo, apenas o seu primeiro golo esta época.

N a verdade, o médio-ofensivo estava há muito arredado dos golos, tendo o tento apontado no jogo de domingo colocado fim a um período de seca que se estendeu durante mais de um ano. Rafael Barbosa tinha marcado pela última vez a 30 de janeiro do ano passado, ou seja, há 427 dias.

Mesmo sem golo, o jogador de 26 anos tem contribuído para a produção ofensiva do Tondela, somando cinco assistências na época, três delas na Taça, onde os beirões estão bem encaminhados para chegar à final.

Entretanto, Khacef sofreu uma lesão muscular e aguarda exames complementares.