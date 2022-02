Rafael Barbosa: «Fui alvo de acusações graves e falsas»

Rafael Barbosa falou pela primeira vez publicamente desde que surgiu no meio do turbilhão com Gustavo Assunção, acusado de ter proferido insultos racistas ao médio do Famalicão. O jogador do Tondela dá a sua versão e nega qualquer ato racista."Fui educado com valores que prezo muito e que passarei também um dia para os meus filhos. Que fique claro que para mim é intolerável qualquer tipo de discriminação! Reforço o meu claro e inequívoco 'Não ao racismo'. Hoje, durante o jogo contra o Famalicão, fui alvo de acusações graves e falsas contra a minha pessoa e por esse motivo venho por este meio afirmar que:- Nego por completo que tenha insultado de forma racista;- Houve insultos de ambos os lados, todos de forma não racista;- É muito grave acusarem-me de comportamentos racistas quando isso não aconteceu", escreveu através da conta pessoal de Instagram.