Rafael Barbosa quer evidenciar-se ainda mais que na época passada

Concluído o período de exames médicos, o Tondela iniciou quinta-feira os trabalhos com bola e Rafael Barbosa foi o porta-voz do plantel neste regresso aos relvados, ainda sem o técnico Pako Ayestarán, ausente devido ao falecimento da mãe, mas que já deve orientar o treino de amanhã.





Nas declarações divulgadas pelo clube, o extremo, de 25 anos, destacou a sua vontade em ajudar o clube a atingir os seus objetivos através de boas exibições individuais. "O mais importante para mim é ajudar o clube no seus objetivos. Claro que me quero evidenciar, muito mais ainda que no ano passado, ajudar a equipa com golos e assistência, mas tudo em prol do grupo, em prol do Tondela, que é o mais importante", afirmou.Sobre a nova época, Rafael Barbosa salienta a necessidade de começar da mesma maneira que a anterior, isto é, "muito humildes, trabalhadores e focados num objetivo, esquecendo o ano passado, porque todos os anos são diferentes".Ainda com um plantel incompleto e repleto de indefinições, o futebolista português vai para a segunda temporada ao serviço do Tondela.