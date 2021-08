Rafael Barbosa: «Sabemos o valor do Benfica»

Rafael Barbosa, médio-ofensivo do Tondela, fez esta quinta-feira a antevisão ao duelo com o Benfica, da 4ª jornada da Liga Bwin, admitindo que será um encontro complicado para os beirões.





O Tondela defronta o Benfica no domingo, no Estádio da Luz.

"Sabemos o valor do Benfica, é um forte candidato ao título e que vem com uma grande motivação por ter passado a eliminatória da Liga dos Campeões. Sabemos que o cansaço não vai ser um fator no jogo, porque eles têm um plantel recheado de muito valor e muita qualidade, mas nós com as nossas armas vamos fazer de tudo para sair de lá com os três pontos, mostrar um pouco do que nós temos feito até agora e reagir rápido após uma derrota em casa", afirmou o jogador de 25 anos aos canais do clube.Ainda sobre a derrota por 3-0 na receção ao Portimonense, Rafael Barbosa reconheceu que a equipa cometeu erros, mas considerou o resultado exagerado. "Não foi o nosso melhor jogo, cometemos erros que foram fatais. O resultado foi um pouco exagerado para aquilo que foi o jogo, mas vai ensinar-nos para o futuro e estamos a trabalhar esta semana para irmos muito confiantes para o jogo com o Benfica", referiu.