Rafael Barbosa: «Vamos com tudo a Paços de Ferreira»

Rafael Barbosa garante que o Tondela "vai com tudo" a Paços de Ferreira, na segunda-feira, lutar por três preciosos pontos na luta pela permanência na Liga Bwin."Estamos cada vez mais a acreditar no trabalho que fazemos durante a semana e vamos com tudo a Paços de Ferreira pelos 3 pontos. Sinto o grupo unido, com compromisso, e isso é fundamental numa equipa. Queremos fazer o máximo de pontos possíveis nestas três finais", referiu o jogador, valorizando o adversário que terá pela frente: "O P. Ferreira tem grandes jogadores, está a fazer um bom campeonato, mas vamos lá com tudo, precisamos muito dos 3 pontos."