Reforços do Tondela chegam com ambição

O Tondela foi um dos clubes mais ativos no último dia do mercado, tendo assegurado a contratação de Matías Lacava, Sessi D'Almeida e Marcelo Alves. As três caras novas do plantel foram os convidados da edição desta terça-feira do 'Podcast Auriverde' e não esconderam o entusiasmo com que encaram este desafio.Matías Lacava, extremo venezuelo que chega por empréstimo da Academia Puerto, Cabello assumiu que a conversa com um compatriota foi decisiva para aceitar o convite dos beirões. "Tive uma curta passagem pelo Benfica, mas ajudou-me a adaptar-me ao país e a conhecer melhor o campeonato. O Jhon Murrilo disse-me que a equipa é excelente e que as pessoas são muito boas. Estou ansioso por começar e por triunfar aqui. Acredito que este é o clube onde posso mostrar o meu potencial", explicou.Também por empréstimo, mas neste caso do Valenciennes, chegou Sessi D'Almeida. O médio internacional pelo Benim aproveitou para se dar a conhecer aos adeptos: "Sou um jogador muito dinâmico e que controla o centro do terreno, onde sou muito ativo. Sou jogador agressivo e maduro também. É um grande desafio vir para a 1ª Liga portuguesa, ainda para mais para um clube que está cada vez mais estável. Sinto que o Tondela fez um grande esforço para me ter, acredito que aqui vou ter uma boa visibilidade".Por fim, Marcelo Alves, jogador que foi cedido por época e meia pelo Madureira, destacou a organização do clube. "Estou muito feliz e motivado, podem ter a certeza que está a chegar um atleta que quer vencer. Tenho a certeza que vou chegar para somar. Tenho boa leitura de jogo, sou forte na bola aérea e deixo tudo dentro de campo. Fiquei feliz com o interesse do Tondela, sei que é um clube bem organizado. Espero contribuir para que o clube atinga os seus objetivos", vincou, assumindo ainda que falou com Neto Borges, com quem tem uma boa amizade, antes de aceitar o convite.