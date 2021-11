Ricardo Alves após testar positivo à Covid-19: «Cuidem-se, a prevenção está nas nossas mãos»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Alves (@r.alves34)

Ricardo Alves reagiu, através de uma publicação na sua conta do Instagram, ao facto de ter testado positivo à Covid-19, o que o afasta do jogo de hoje entre o Tondela e o Sporting, em Alvalade, às 18 horas."Covid-19, mais uma para ultrapassar. Encontro-me bem, sem sintomas. Cuidem-se, a prevenção está nas nossas mãos. Em breve estarei de volta", escreveu o defesa-central, de 30 anos.Além do central, recorde-se, também o treinador Pako Ayestarán e os jogadores Babacar Niasse, Manu Hernando e Salvador Agra estão infetados com Covid-19.