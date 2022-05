Ricardo Alves quer "cabeça fria e confiança" para "ultrapassar situação difícil"

Numa situação delicada na tabela, o Tondela precisa de vencer os seus jogos para garantir, na pior da hipóteses, o seu lugar no playoff de permanência. O central Ricardo Alves, um dos elementos mais experientes do plantel, não esconde as dificuldades em que a equipa se encontra, mas mostra-se confiante na capacidade dos beirões para ultrapassar este momento."Não estamos numa situação fácil. Estamos numa fase decisiva e, infelizmente, o Tondela tem passado por mais momentos como este. Acima de tudo, o grupo tem de estar unido e tranquilo, porque se estivermos ansiosos as coisas acabam por sair menos bem. Temos de manter a cabeça fria e a confiança em nós próprios que vamos ultrapassar esta situação difícil e conseguir a permanência", afirmou o defesa, antes de perspetivar o duelo com o Gil Vicente: "O Gil Vicente merece o nosso respeito, porque tem futebol bem praticado e difícil de anular. Vamos tentar, com as nossas armas, contrariar o futebol deles e impor o nosso."Finalmente, Ricardo Alves deixou ainda uma mensagem aos apoiantes: "Os adeptos têm sido uma peça importante nesta reta final. Temos sentido bastante o apoio deles. Num domingo à tarde contamos com o apoio que será um extra para atingir os nossos objetivos. Esperamos ver os adeptos do Tondela em massa em Barcelos."O Tondela visita o Gil Vicente este domingo, pelas 15h30.