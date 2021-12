Ricardo Alves quer reação na Taça: «Podemos entrar para a história do Tondela»

Ainda com a derrota deste sábado frente ao P. Ferreira na mente, o central Ricardo Alves projetou o duelo com o Estoril, para a Taça de Portugal, que encara como uma oportunidade para sarar feridas e escrever história para o clube.

"Acima de tudo, queremos reagir porque vimos de um resultado negativo. É bom termos um jogo tão próximo para reagir e logo num jogo em que podemos entrar para a história do Tondela", afirmou o jogador de 30, antes de realçar a ambição do clube na prova rainha do futebol português: "Quem sabe se não podemos chegar à final. No sorteio também é preciso ter um pouco de sorte, mas primeiro temos de nos preocupar com o Estoril e tentar vencer, para depois tentar chegar o mais longe possível e sonhar".

Segundo o central, o pouco tempo de descanso entre os jogos não será um problema. "É importante trabalhar a mente nestes momentos. Vamos tentar recuperar o melhor possível a nível físico e estar preparados a nível mental para um novo jogo e uma nova história", frisou.

O Tondela recebe o Estoril na terça-feira, pelas 18h45, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.