Ricardo Alves: «Tirar proveito do factor casa frente ao Estoril»

O central Ricardo Alves defende que a interrupção do campeonato "serviu para integrar os novos jogadores e assimilar as ideias do treinador". Tempo de cumplicidade que o defesa espera ter reflexos práticos já na receção ao Estoril.





"Mesmo com a ausência dos jogadores internacionais conseguimos trabalhar bem e dar a conhecer o clube a quem chegou, porque é assim que ficamos mais perto de conquistar pontos", defendeu Ricardo Alves à comunicação dos beirões, ciente dos problemas que os canarinhos vão colocar: "O Estoril perdeu jogadores importantes, mas reforçou-se bem. É a equipa sensação da Liga e é difícil de ultrapassar, mas queremos e acreditamos que podemos tirar proveito do factor casa".As limitações da pandemia da Covid-19 condicionaram a interacção de todos os emblemas portugueses com os respectivos adeptos ao longo dos últimos tempos. Contrariedades que a humanidade aparenta estar a dissolver, bem como o argumento que conduziu os beirões a organizar um convívio com os seus adeptos.A primeira edição do Tondela Open Day realizou-se no Parque Urbano de Tondela e teve como finalidade juntar o universo auriverde ao plantel profissional. Dia preenchido com diversas actividades, desde uma sessão de autógrafos a uma "peladinha" com os mais pequenos num campo improvisado para o efeito.O evento serviu também de apresentação da equipa de basquetebol dos tondelenses, sendo que é uma nova modalidade no clube, para lá dos já notórios eSports, bem como um espaço reservado ao hipismo.