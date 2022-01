Rubilio Castillo confirma regresso ao Tondela

Rubilio Castillo, avançado de 30 anos, terá recebido, segundo o próprio, ordem do Tondela para regressar a Portugal durante este mês de janeiro, depois de ter estado emprestado nas últimas temporadas, primeiro ao Motagua das Honduras e depois ao Royal Pari da Bolívia.Chegado aos beirões em 2019/20, o hondurenho fez apenas três encontros em Portugal, mas regressa com ambições de se afirmar no clube com o qual ainda tem contrato. "Já me notificaram que devo voltar a Portugal a meio deste mês para me apresentar. Vou com as melhores sensações, para ter um bom desempenho, um bom papel, apresentar-me ao clube e depois tomar decisões", disse ao jornal Diez, das Honduras.Neste momento, o Tondela tem apenas dois avançados no plantel, Daniel dos Anjos e Dadashov, pelo que Castillo poderá vir a ser uma opção adicional para Pako Ayestarán.