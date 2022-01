Sagnan: «Dar o máximo para vencer no Bessa»

O Tondela estancou uma sequência de quatro derrotas no campeonato com o emocionante triunfo obtido no último minuto da receção ao Moreirense. Injeção de confiança que o central Modibo Sagnan, de 22 anos, espera capitalizar na visita ao Bessa."Foi um triunfo muito importante para nós, até porque começamos a perder, mas nunca deixámos de acreditar até que conseguimos dar a volta mesmo no fim do encontro", desabafou o defesa francês à comunicação dos beirões, para logo de seguida dar expressão "ao objectivo de vencer todos os jogos": "Todos os jogos são muito difíceis. Segue-se o Boavista, que não será exceção, mas vamos dar o máximo para ganhar".O leque de soluções à disposição do técnico Pako Ayestarán na última jornada foi muito limitado por força do surto de Covid-19 que afetou os beirões e forçou vários jogadores a cumprirem o obrigatório período de isolamento. Condicionante, contudo, sem os mesmos reflexos na preparação para a visita ao Bessa, já que, depois de consumado o regresso do médio Telmo Arcanjo aos trabalhos com o plantel, hoje foi a vez de Eduardo Quaresma, Tiago Dantas e também Tiago Almeida integrarem a preparação sem restrições, na certeza que o avançado uruguaio Boselli, como foi o último a testar positivo, ainda está em isolamento.