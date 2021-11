Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Salvador Agra anuncia ter testado positivo à Covid-19 e falha jogo com o Sporting Tondela não poderá contar também com o treinador no banco de suplentes para encontro de domingo pela mesma razão





• Foto: André Ferreira