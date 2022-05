Salvador Agra despede-se do Tondela: «Foi um orgulho representar esta família»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Salvador Agra (@salvadoragra7)

O extremo Salvador Agra confirmou esta terça-feira, através de uma publicação nas redes sociais, que não vai continuar no Tondela, clube que representou nas últimas duas épocas e com o qual estava em final de contrato."Para mim foi um orgulho representar esta família. Mais do que jogar dentro das quatro linhas, joguei fora de campo, ganhando amizade e carinho por esta gente. Aqui vivi muitos momentos felizes, ontem [domingo] fizemos história, foi um momento único e especial que jamais esquecerei", escreveu o extremo, em tom de despedida.Ao longo das últimas duas épocas, Salvador Agra fez 71 jogos com a camisola dos beirões, assinando dez golos e dez assistências. Apesar da descida do Tondela, o jogador de 30 anos esteve em grande plano esta temporada, somando sete golos e sete assistências."Nação Beirã…Jamais seria esta publicação que queria ou desejava fazer. Contudo, com todo o meu respeito, carinho e admiração por esta cidade, por este clube, deixo aqui umas palavras vindas do coração:Para mim foi um orgulho representar esta família, mais do que jogar dentro das 4 linhas, joguei fora de campo ganhando amizade e carinho por esta gente. Aqui vivi muitos momentos felizes, ontem fizemos história, foi um momento único e especial que jamais esquecerei.Ao longo da minha vida tive pessoas que foram e vieram, todas elas deixaram uma marca no meu coração. Ao longo destes anos já aprendi muito, assim como já errei muito, mas o mais importante em todo o processo foi a aprendizagem.Tudo o que é especial jamais perde o seu lugar.A Tondela e ao Tondela um muito obrigado por tudo!"