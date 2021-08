Salvador Agra: «É sempre um orgulho ver a nossa equipa a jogar desta maneira»

Salvador Agra marcou o único golo do Tondela na derrota (1-2) frente ao Benfica, no Estádio da Luz, na quarta jornada da Liga Bwin, tendo-se mostrado "orgulhoso" pelo desempenho da equipa contra "uma grande equipa, recheada de qualidade e grandes jogadores"





"Batemo-nos perante uma grande equipa, uma candidata ao título, e estamos orgulhosos da equipa que temos e do jogo que fizemos. Se fizermos sempre assim, seja contra o Benfica ou contra qualquer equipa do campeonato, vamos tirar pontos. Um dia a sorte vai mudar, pois não somos sempre nós que temos de sofrer golos nos últimos minutos. Vão haver jogos em que seremos nós a marcar e a sermos felizes no fim", começou por dizer o jogador dos beirões, em declarações no final da partida à BTV."Acho que o Tondela foi sempre o mesmo o jogo todo. Tentámos explorar o nosso contra-ataque, as nossas armas. Estávamos a jogar contra uma grande equipa, recheada de qualidade e grandes jogadores, e sabíamos que para pontuar aqui íamos sofrer. Sofremos, é verdade, pois toda a gente sofre contra uma equipa como o Benfica. Não íamos fugir à regra. Mas fizemos um grande trabalho e é sempre um orgulho ver a nossa equipa a jogar desta maneira contra uma grande equipa como esta", terminou.