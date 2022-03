Salvador Agra: «Este plantel já deu provas que consegue ultrapassar os maus momentos»

Salvador Agra é um dos elementos mais experientes do Tondela facto facilmente visível se se analisar o currículo do extremo. O jogador, de 30 anos, já conquistou uma Taça de Portugal pelo Aves (ainda que só tenha jogado a primeira metade da época pelos avenses) e disputou uma final com o Sp. Braga, num trajeto que pode ser importante para o embate entre o Tondela e o Mafra, na meia-final da prova que se disputa nesta quinta-feira."Até quinta-feira estávamos preocupados no grande objetivo do Tondela, que é a manutenção na 1ª Liga, daí não ter sido abordado pelos meus colegas sobre questões da Taça. No entanto, se houver essa abordagem, farei com que eles vejam a importância que uma meia-final tem", começou por dizer o extremo.Assumindo que trocava a boa época que está a fazer a nível individual por uma melhor prestação coletiva dos tondelenses, Salvador Agra deixou muitos elogios ao trabalho do plantel: "Toda a gente está ciente no trabalho que está a fazer e confiamos muito uns nos outros. Sabemos que, todos juntos, vamos ultrapassar este momento menos bom que estamos a viver. Isto faz parte do futebol, temos momentos bons e outros menos bons. No entanto, tenho a certeza que este plantel, que já deu provas que consegue passar maus momentos, não vai fugir à regra. Chegar à final seria um marco histórico, tanto na minha carreira como para os adeptos e estrutura do Tondela. Vamos fazer de tudo para lhes dar esta alegria".