Salvador Agra: «Importante é trabalhar e evoluir jogo após jogo»

O Tondela está a preparar a segunda jornada da Liga Bwin, contra o Vizela, depois de ter goleado por 3-0 os açorianos do Santa Clara com bis de Daniel dos Anjos, o melhor jogador do encontro.





Apesar das boas indicações que ocorreram nessa partida, Salvador Agra revelou às redes sociais dos auriverdes que espera competitividade por parte dos minhotos: "O campeonato é muito competitivo. Sabemos das qualidades do Vizela e da qualidade do treinador Álvaro Pacheco. A equipa joga muito bem futebol".Além disso, o extremo da formação de Pako Ayestarán reforçou que está contente com o seu papel na equipa, e que se sente "protegido e adorado pela malta do Tondela".Por fim, o jogador enfatizou a necessidade de trabalhar e de continuar a evoluir jogo após jogo, com vista a conquistar os 3 pontos já no jogo deste sábado.O Tondela enfrenta o Vizela no estádio Capital do Móvel, às 15h30 do dia 14, depois dos minhotos verem o seu estádio reprovado por má qualidade do relvado.