Salvador Agra: «Não tenho palavras para descrever o sentimento que vivi ontem»

Salvador Agra regressou esta segunda-feira à Pedreira como visitante, mas foi substituído por Pako Ayestarán ao minuto 70 da partida frente ao Sp. Braga. No entanto, os adeptos arsenalistas ovacionaram o ex-bracarense durante a sua saída, facto que deixou o jogador "sem palavras".





"Não tenho palavras para descrever o sentimento que vivi ontem, sair do terreno de jogo e ser ovacionado por todos vocês, deixou-me completamente emocionado a mim e a minha família por todo carinho demonstrado! Serei sempre um de vós, são momentos como estes que me fazem lutar mais e mais a cada dia que passa! Obrigado Guerreiros", escreveu o jogador do Tondela, na sua conta do Instagram.Foi desta maneira que Salvador Agra descreveu o sentimento pelo qual passou quando se aproximou das bancadas dos adeptos da casa, não deixando de lembrar a equipa auriverde, salientando que "melhores dias virão". Agra passou pelos guerreiros na primeira metade da época 2013/14 e ainda na temporada 2014/15.