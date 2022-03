Sessi D'Almeida convocado para a seleção do Benim

Sessi D'Almeida, médio do Tondela emprestado pelo Valenciennes (França), foi convocado para representar a seleção do Benim, na próxima paragem dos campeonatos para os compromissos das seleções. Na agenda estão três encontros particulares diante da Libéria, Sudão e Togo, nos dias 24, 27 e 29 deste mês, respetivamente, sendo que todos serão disputados na Turquia."É sempre um prazer representar o meu País, a minha seleção. Vou com toda a ambição e depois regressarei para continuar a ajudar e a ser mais um nesta nossa luta no Tondela", referiu Sessi D'Almeida ao site do Tondela, ele que tem 20 internacionalizações e um golo pelo Benim.Os beirões acrescentam que D'Almeida vai juntar-se aos trabalhos da sua seleção depois do importante encontro com o Arouca, na próxima jornada da Liga Bwin. O jogador, reforço de inverno dos auriverdes, foi utilizado em cinco desafios, tendo sido titular nos últimos três, frente ao Mafra, Belenenses SAD e FC Porto.