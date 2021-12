Superar “luto” com solidariedade

O técnico Pako Ayestarán admitiu a possibilidade de aproveitar a eliminatória da Taça de Portugal, a disputar frente ao Estoril, como uma oportunidade para dar minutos de competição a alguns dos elementos menos utilizados, mas também apelou à competitividade do seu balneário para corresponder as exigências que esta partida encerra, na certeza que não só os canarinhos já bateram os beirões esta época, como o responsável espanhol pretende uma resposta ao desaire caseiro ante o P. Ferreira, na última jornada.

“Cada jogo tem a sua história. É certo que vamos defrontar uma grande equipa, com um modelo e personalidade bem identificados, além de que só perdeu dois dos últimos 12 jogos, mas também não podemos permitir que a fragilidade emocional depois de uma derrota tenha mais do que um dia de luto”, confidenciou o treinador, convicto numa resposta positiva: “Queremos ser valentes e solidários, pelo que a nossa ideia é sair do jogo com a tranquilidade que fizemos o máximo possível tendo em conta o nosso potencial.”