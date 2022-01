Tear e Iker de regresso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes sueco Philip Tear e o espanhol Iker Undabarrena estão de regresso ao trabalho no clube, depois de terem recuperado da infeção de Covid-19, ambos sem sintomas. Boas notícias no dia em que os beirões começaram a preparar o jogo do próximo domingo, em Portimão, depois da derrota caseira perante o Vizela que deixou marcas na equipa.

Refira-se que neste momento apenas Pedro Augusto cumpre o obrigatório período de isolamento, depois de ter também acusado positivo à Covid-19.