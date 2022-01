Telmo Arcanjo: «Chegar com tudo aos Açores»

O médio Telmo Arcanjo, que saltou do banco de suplentes em Vila do Conde para desenhar a assistência que permitiu a Dadashov sentenciar eliminatória frente ao Rio Ave, espera rentabilizar a injeção de confiança que o histórico apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal levou ao balneário dos beirões.

“Cumprimos o objetivo de alcançar as meias-finais da Taça de Portugal que fez história em Tondela e fico contente com a minha primeira assistência porque estou a evoluir e sinto-me preparado para ajudar a equipa”, confidenciou Telmo Arcanjo à comunicação tondelense, para logo de seguida projetar o desafio com o Santa Clara: “Trabalhar com vitórias dá confiança e vamos continuar a com a mesma determinação para chegar com tudo aos Açores em busca dos três pontos”.