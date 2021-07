Telmo Arcanjo testou positivo à Covid-19 e falha estágio do Tondela

O Tondela iniciou, ontem, o estágio de pré-temporada no Luso, mas Telmo Arcanjo nem chegou a seguir viagem de autocarro com os companheiros. Isto porque o médio cabo-verdiano, de 20 anos, testou positivo à Covid-19 e, como tal, encontra-se devidamente isolado e, de acordo com o Tondela, está assintomático.





Em comunicado, os beirões informam ainda que foram detetados outros dois casos positivos "na estrutura do futebol profissional", que ficaram igualmente de fora do grupo que rumou ao Luso.O Tondela informa ainda que Tiago Almeida, que já terminou a sua quarentena após ter estado infetado com Covid-19, ainda não retomou os trabalhos "por ainda não ter testado negativo".Em sentido contrário, o treino de hoje ficou marcado pelo regresso de Khacef, que também tinha testado positivo à Covid-19 no início deste mês. Joel e Souleymane ainda não terminaram o período de isolamento por terem sido considerados contactos de risco de Khacef.O restante grupo de trabalho testou negativo, acrescenta o comunicado do Tondela.