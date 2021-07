Tiago Dantas apresenta-se no Tondela: «Vão divertir-se a ver-me jogar»

Tiago Dantas foi oficializado esta manhã como reforço do Tondela, por empréstimo do Benfica válido por uma época e sem opção de compra. O médio, de 20 anos, realizou os indispensáveis testes médicos e já trabalhou com o plantel na sessão matinal, às ordens de Pako Ayestarán.





O jogador, que se sagrou campeão da Bundesliga e ainda do Mundial de clubes pelo Bayern Munique, apresentou-se e deixou a garantia de que os adeptos irão gostar de o ver jogar vestido de amarelo e verde."Sou um médio que preferencialmente gosta de jogar pelo corredor central. Sou um jogador que tanto ajuda a equipa quando tem bola como quando não a tem. Sei que venho para um clube onde os adeptos são muito ligados à equipa e o que posso dizer-lhes é que vou dar tudo dentro de campo e que se vão divertir a ver-me jogar a mim e à equipa", apontou, em declarações ao site do Tondela.