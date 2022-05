Tiago Dantas entrou em campo aos 69 minutos e os adeptos do FC Porto fizeram questão de o brindar com um enorme coro de assobios. O jovem médio, recorde-se, está nos beirões por empréstimo do Benfica. No final, depois de receber a medalha, Dantas chegou a cumprimentar (e a ser cumprimentado) por adeptos azuis.