Tiago Dantas assume o onze do Tondela

O cartão vermelho a Iker Undabarrena, no jogo com o FC Porto, deve abrir novamente a porta do onze do Tondela a Tiago Dantas.





O médio de 20 anos, emprestado pelo Benfica, já participou em sete jogos oficiais pelos auriverdes, o último dos quais para a Taça de Portugal, frente ao Camacha, tendo sido titular e cumprido os 90 minutos.Noutro âmbito, a SAD do clube beirão foi multada em 408 euros por uma inconformidade relacionada com a colocação de painéis publicitários na zona de ‘Revisão VAR’ frente aos dragões.