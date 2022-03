Tiago Dantas e a Taça: «Já assisti a vitórias do Benfica, agora gostava que se repetisse no Tondela»

Autor de um golo na caminhada do Tondela até às meias-finais da Taça de Portugal, Tiago Dantas apresentou um discurso ambicioso na antevisão do encontro com o Mafra."As expectativas passam por vencer o jogo, é esse o nosso intuito em todas as partidas que disputamos. Queremos fazer um bom jogo e vencê-lo para depois pensarmos na segunda mão. O Mafra é uma equipa muito competente e vai criar-nos dificuldades, mas temos é de nos preocupar connosco e com a nossa maneira de jogar. Temos de preparar um jogo da melhor maneira para podermos sair vitoriosos", começou por dizer o médio.O internacional sub-21 português aproveitou ainda para falar acerca da sua experiência, não só como jogador mas também como adepto, em relação à competição: "É a primeira vez que estou a jogar a Taça de Portugal e as coisas têm corrido muito bem. A equipa está muito bem e a Taça tem sido uma boa oportunidade para jogadores menos utiizados mostrarem o seu valor. Jamor? Nunca lá estive. Como benfiquista já pude assistir a muitas vitórias do Benfica, agora gostava que se repetisse no Tondela", reiterou Dantas.