Tiago Dantas e Eduardo Quaresma estão infetados com Covid-19

O Tondela anunciou ter mais dois casos positivos de Covid-19. Através do boletim clínico que atualiza regularmente no site oficial, o emblema beirão revelou que Tiago Dantas e Eduardo Quaresma estão infetados, isto depois de a dupla ter estado na ficha de jogo do encontro com o Gil Vicente, anteontem. Dantas, aliás, até jogou 67 minutos dessa partida.No total, o Tondela tem agora quatro casos ativos no plantel. Telmo Arcanjo e Tiago Almeida, recorde-se, já tinham testado positivo e foi precisamente por essa razão que falharam o embate com os galos.Um número que preocupa os auriverdes, sobretudo porque ainda no início do mês houve um surto que causou tumulto e que colocou plantel e equipa técnica em isolamento, obrigando até ao adiamento do jogo com o Moreirense para o dia 3 de janeiro. Agora, com esse compromisso em atraso a surgir novamente no horizonte, o Tondela volta a ter uma sequência de casos positivos, o que levanta alguma apreensão no seio dos beirões.