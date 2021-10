Tiago Dantas e Eduardo Quaresma titulares pelos sub-21

Tiago Dantas e Eduardo Quaresma, emprestados ao Tondela por Benfica e Sporting, respetivamente, foram ontem titulares pela seleção portuguesa de sub-21 na goleada histórica (11-0) ao Liechtenstein.





Enquanto o central teve uma noite relativamente tranquila, sem nunca ser chamado a grandes esforços defensivos, o médio esteve bem envolvido no plano ofensivo da seleção das quinas, apontando uma assistência aos 19 minutos, para um dos quatro golos marcados por Gonçalo Ramos, seu ex-companheiro no Benfica B.Tiago Dantas terminou ainda partida com a braçadeira de capitão, depois das saídas de Vitinha e Fábio Vieira.