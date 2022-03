Tiago Dantas: «Quero chegar ao alto nível»

E acrescenta: "Esta etapa era necessária. Sei o que quero, estou a treinar e a aprimorar o meu jogo. Tenho plena confiança em mim e nas pessoas que estão comigo. Quero chegar ao alto nível."

Tiago Dantas analisa, em entrevista à Rádio Renascença, a época que está a fazer no Tondela e descreve-a como um etapa importante no que quer para a sua carreira."Está a ser positivo, encarei este desafio com muita vontade. Ainda não tinha jogado na I Liga, foi-me proposto e aceitei com muito agrado. Em alguns momentos não jogo tanto, vou intercalando entre jogar e não jogar e acho que é importante para mim ter tempo de jogo a um nível elevado. Está a ser muito positivo", refere.