Tondela anuncia guardião sueco

Philip Tear é o mais recente reforço do Tondela. O guardião sueco, de 22 anos, que estava vinculado ao Juventud Somorrostro, de Espanha, foi oficializado esta segunda-feira, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas.





À chegada, o jovem guardião assumiu-se entusiasmado para esta nova etapa. "Sinto-me preparado. Trabalhei muito para chegar aqui e tenho muitas ‘ganas’ de estar no Tondela e acrescentar o que puder dentro e fora do campo", garantiu.Definindo-se como um guarda-redes "rápido e ágil", Tear garantiu ser também muito trabalhador. "Gosto de trabalhar sempre no máximo para dar o meu melhor à equipa", apontou.De resto, Tear já está em Tondela e já vai treinar na tarde desta segunda-feira às ordens de Pako Ayestarán.