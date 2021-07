Tondela anuncia saída do diretor desportivo

O Tondela anunciou esta quarta-feira num comunicado no site oficial que o diretor desportivo do clube não continuará a exercer funções na próxima época. Luís Agostinho estava no clube desde junho de 2019.





"O dirigente foi peça fulcral nas manutenções asseguradas nas últimas duas temporadas, acrescentando ao grupo de trabalho a sua experiência e know-how, sendo fundamental para o sucesso desportivo deste período em que representou o nosso clube", pode se ler no comunicado.O Tondela deixou ainda umas palavras de agradecimento pela "sua entrega, profissionalismo e dedicação ao longo destes dois anos no CD Tondela, desejando-lhe as maiores felicidades para o seu futuro".