Tondela apresenta-se com apenas 16 jogadores na partida frente ao Moreirense

É de forma bastante desfalcada que o Tondela se apresenta no jogo contra o Moreirense . Entre baixas por lesão e por Covid-19, o conjunto de Pako Ayestarán aparece no embate desta segunda-feira com apenas 16 jogadores, sendo dez as baixas no total.Para além de Tiago Almeida, Telmo Arcanjo, Tiago Dantas, Eduardo Quaresma e Juanma Boselli, infetados com Covid-19, João Pedro, Undabarrena e Jota estão lesionados, Muratore falha a partida por motivos particulares e Murillo está de saída do clube.De resto, os tondelenses aparecem com dois juniores no banco.