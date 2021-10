Tondela assina protocolo com Coimbra Business School/ISCAC

O Tondela assinou esta terça-feira uma parceria de cooperação com o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra - Coimbra Business School/ISCAC, com o intuito de "promover a cooperação entre as duas instituições", tal como anunciado pelo clube beirão.

Com este protocolo, o Tondela poderá "receber estágios provenientes da Coimbra Business School, nomeadamente da Pós-Graduação em Gestão do Desporto para Dirigentes, dando desta forma sequência ao percurso formativo dos formandos em contexto real de trabalho".

Também os associados do Tondela passam a ter condições especiais no ISCAC, com a atribuição de um desconto de 20% nas propinas.

Gilberto Coimbra, presidente do CD Tondela, esteve presente na cerimónia de assinatura da parceria.