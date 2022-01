Tondela avança com processo de licenciamento para a UEFA

O Tondela já iniciou, junto da FPF, os procedimentos necessários tendo em vista a obtenção do licenciamento para as competições da UEFA da próxima temporada.O emblema beirão já pagou uma taxa exigida para a primeira fase do processo e, nesta altura, está a preparar a documentação exigida pela UEFA que deve ser entregue até ao dia 1 de março.Uma decisão dos responsáveis beirões que se explica com a inédita presença nas meias-finais da Taça de Portugal, onde irão defrontar o Mafra, existindo a expectativa de poder alcançar uma primeira presença europeia através da prova rainha.