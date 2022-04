Tondela com casa cheia para a receção ao Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Tondela anunciou, esta quarta-feira, que os bilhetes para o jogo com o Sporting já estão esgostados. Dessa forma, os tondelenses terão casa cheia na receção ao atual campeão nacional.Os bilhetes para sócios, que custavam 15 euros, foram vendidos até segunda-feira. Nesta terça e quarta-feira, os clube beirão colocou à venda os ingressos para o público geral, que tinham um preço que variava entre 20 e 30 euros.O início do encontro está agendado para as 20h30 de sábado.