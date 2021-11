Tondela desfalcado pela Covid-19: apenas um central de raiz na convocatória para Alvalade

O Tondela joga hoje em Alvalade, às 18 horas, com várias baixas provocadas pela Covid-19, o que faz a convocatória ser de apenas 18 jogadores, pelo que o banco de suplentes não ficará completo com os 9 elementos previstos atualmente.Além do treinador Pako Ayestarán, também o guarda-redes Babacar Niasse, os centrais Manu Hernando e Ricardo Alves e ainda o extremo Salvador Agra falham a partida por terem testado positivo.Além de Hernando e Alves, também o central Eduardo Quaresma é baixa, por estar nos beirões emprestado pelo Sporting. Por isso, existe apenas um central de raiz na convocatória do Tondela: Modibo Sagnan. Pedro Augusto, médio-defensivo, pode ser adaptado à posição, assim como Neto Borges, lateral-esquerdo que recuperou de lesão.A equipa tondelense vai ser orientada em campo por Joshe Viela, um dos adjuntos de Pako Ayestarán.Pedro Trigueira e Philip Tear: Bebeto, Tiago Almeida, Modibo Sagnan, Khacef e Neto Borges: Pedro Augusto, João Pedro, Iker Undabarrena, Tiago Dantas, Rafael Barbosa e Telmo Arcanjo: Ruben Fonseca, Jhon Murillo, Juan Boselli, Dadashov e Daniel dos Anjos