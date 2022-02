Tondela diz "não ao racismo" e sai em defesa de Rafael Barbosa

O Tondela emitiu um comunicado esta noite, horas depois do episódio protagonizado por Rafael Barbosa e Gustavo Assunção, que levou o médio do Famalicão a querer abandonar o terreno de jogo - acabou por não o fazer. Os famalicenses falam de um caso de racismo e os beirões defendem o seu jogador.No comunicado, o clube auriverde diz "não ao racismo e a toda e qualquer forma de discriminação" e garante estar "ao lado de Rafael Barbosa". "Perante as acusações que o nosso atleta Rafael Barbosa está a ser alvo, o CD Tondela vem publicamente defendê-lo e dar conta que estará ao seu lado até ao fim", pode ler-se."CD Tondela ao lado de Rafael BarbosaComo sempre o fez ao longo da sua história, o CD Tondela tem uma identidade muito clara na defesa dos valores que defendemos para a sociedade em geral e para o desporto em particular.Qualquer tipo de discriminação é, para este clube, algo intolerável e que não merece qualquer tipo de lugar no nosso dia a dia.Como tal, e perante as acusações que o nosso atleta Rafael Barbosa está a ser alvo, o CD Tondela vem publicamente defendê-lo e dar conta que estará ao seu lado até ao fim.O CD Tondela reforça o seu claro e inequívoco NÃO ao racismo e a toda e qualquer forma de discriminação."