Tondela já escolheu sucessor para Pako Ayestarán

Pako Ayestarán está de saída do comando técnico do Tondela, tal como já. A SAD liderada por David Belenguer não perde tempo e já trabalha na sucessão e o eleito é Nuno Campos, que esta época já passou pelo comando do Santa Clara.Tudo indica que Nuno Campos já irá ministrar o treino desta quarta-feira em Tondela, dia do regresso do plantel aos trabalhos, depois de um dia de folga. A equipa beirã recebe o Arouca no próximo sábado.